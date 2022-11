Suppression des visas entre la Suisse et la Cote d’Ivoire

Le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, par ailleurs porte-parole du Gouvernement, a annoncé plusieurs décisions prises par le Conseil des ministres, aux niveaux administratif, diplomatique et sécuritaire, ce mercredi 9 novembre 2022.

Le Conseil a ainsi adopté un décret portant ratification de l’accord entre le gouvernement ivoirien et le Conseil fédéral de Suisse relatif à la suppression réciproque de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service. À en croire Amadou Coulibaly, cette convention autorise l’entrée et le séjour des officiels sur le territoire de l’une ou l’autre partie sans visa.

Au niveau économique, le ministre a indiqué que le budget alloué aux établissements publics nationaux (EPN) a s’équilibre en ressources et en charges au 39 juin 2022 à 687,4 milliards de FCFA, contre 669,5 milliards de FCFA inscrits au budget initial. La hausse de 17,9 milliards de FCFA est consécutive aux modifications budgétaires intervenues en cours d’exercice. En fin juin 2022, les ressources globales mobilisées par les EPN s’élevaient à 317,4 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 46,2%. Les dépenses quant à elles se chiffrent globalement à 204,5 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 29,8%. La gestion budgétaire des EPN à fin juin 2022 a été marquée par un solde excédentaire de 112,9 milliards de FCFA.