Suspension de l’octroi des autorisations de tournage de films

Le ministère des Affaires Culturelles a annoncé, lundi soir, la suspension de l’octroi des autorisations de tournage, une décision qui ne concerne pas les autorisations de tournage en cours.

Cette nouvelle mesure préventive du nouveau coronavirus vise à “préserver la sécurité des artistes et techniciens tunisiens et étrangers travaillant dans le secteur cinématographique”, lit-on dans un communiqué du ministère.

S’agissant des tournages en cours, lappel du ministère concerne les sociétés de productions de l’audiovisuel déjà engagées dans la réalisation de leurs films ou séries. Toutefois, aucune information n’est mentionnée sur la liste des oeuvres en cours de tournage.

Les restrictions à prendre au moment du tournage, “s’étaleront jusqu’au 4 avril avec possibilité de prolongation”. Le nombre de personnes autorisé sur les lieux “ne devrait pas dépasser les cinq individus, tout en respectant la distance de sécurité d’au moins 1 mètre entre deux personnes”.

Les équipes de tournage sont aussi appelées à se conformer, strictement, aux recommandations sanitaires et les mesures d’hygiènes adoptées dans la prévention du niveau coronavirus. Ceci s’applique également aux équipements de tournage qui devront être désinfectés en permanence, insiste la même source

Les professionnels de l’audiovisuel, cinéma et télévision, sont amenés à prendre des mesures draconiennes qu’il serait peut-être difficile à respecter dans certains cas de tournages. La nature de leur travail implique un contact permanent et rapproché entre les acteurs et les techniciens ainsi qu’au niveau de la manipulation des équipements pendant le tournage.

Par mesure sécurité nationale devant le risque grandissant du Covid-19, déclaré pandémie mondiale, plusieurs pays ont dû suspendre les autorisations de tournage.