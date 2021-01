Suspension de toutes les activités sportives et de jeunesse

Conformément aux mesures prises pour lutter contre le Covid-19, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration Professionnelle a annoncé, mercredi, dans un communiqué, la suspension de toutes les activités sportives programmées entre le 14 et le 24 janvier et le report à une date ultérieure de toutes les Assemblées générales des structures sportives.

Toutes les institutions de jeunesse seront également fermées du 14 au 24 janvier, tandis que les manifestations, séminaires et expositions seront programmés ultérieurement.

Le ministère a, d’autre part, décidé de suspendre toutes les activités au sein des maisons de jeunes et de ne pas accepter les réservations individuelles et collectives aux centres d’hébergement.

