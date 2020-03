suspension de toutes les compétitions sauf les deux Ligues professionnelles

La fédération espagnole de football (RFEF) a suspendu toutes les compétitions pour une durée de 15 jours, à l’exception

des deux ligues professionnelles (LaLiga Santander et LaLiga Smartbank), en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19), a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué.

La RFEF a déclaré qu’elle “suspend toutes les compétitions non-professionnelles de niveau national masculines et féminines de football et de futsal pendant deux semaines”.

Selon la presse espagnole, plusieurs clubs de troisième division, le plus haut niveau amateur en Espagne, avaient demandé la suspension de la compétition, plutôt que de faire jouer les rencontres à huis clos.

La RFEF “conseille” aussi aux communautés autonomes, qui possèdent la compétence sur les compétitions de niveau régional, de “suspendre tous les matches pendant deux semaines”, précise le communiqué.

Les dates des finales de la Coupe du Roi et de la Reine, initialement prévues le 18 avril et le 31 mai respectivement, sont menacées par cette annonce de RFEF, soulignant qu’elle envisageait un report de ces deux finales si ces dernières ne peuvent pas se jouer avec du public aux dates prévues.

Les matches amicaux de préparation à l’Euro-2020 (12 juin – 12 juillet) de l’équipe d’Espagne contre l’Allemagne à Madrid (le 26 mars) et contre les Pays-Bas à Amsterdam (le 29 mars) sont aussi menacés par ces mesures.

Avec 2.002 cas et 47 morts selon le dernier bilan communiqué mercredi à la mi-journée par le ministère de la Santé, l’Espagne est désormais l’un des pays

les plus touchés au monde par l’épidémie.