Syrie: Des morts après des affrontements entre druzes et forces  gouvernementales

Des heurts sanglants ont éclaté dans la nuit de lundi à mardi 29 avril dans une banlieue à majorité druze de Damas, faisant 14 morts, selon l’OSDH, conduisant le nouveau pouvoir syrien à sceller un accord avec cette minorité pour apaiser la situation. Ces heurts s’inscrivent dans un contexte déjà tendu, car ces dernières semaines, des hommes armés druzes syriens ont affronté les forces de sécurité gouvernementales dans cette même ville.

Tout a commencé par un enregistrement audio publié sur les réseaux sociaux. Un message attribué à un druze, jugé blasphématoire a l’égard du prophète Mahomet qui a suscité une colère généralisée parmi les Syriens.

Vers deux heures du matin, des affrontements éclatent aux abords de Jaramana. Un groupe d’assaillants pro-gouvernement ouvre le feu sur un check-point tenu par des factions locales puis les échanges de tirs se poursuivent jusqu’au petit matin et la ville entière est en état d’alerte.

« Quatorze civils de Jaramana et des forces gouvernementales syriennes ont été tués », d’après l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). « Sept combattants druzes originaires de la ville, ainsi que sept membres des forces de sécurité et des groupes affiliés. »

