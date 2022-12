Tabboubi appelle le gouvernement à assumer ses responsabilités en cas de prise de décision unilatérale

La loi présentée par le gouvernement relative aux établissements publics compte plusieurs défaillances pouvant mener à la privatisation dans le secteur public, a indiqué mardi Noureddine Tabboubi, secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Dans une déclaration à la TAP, Tabboubi a mis en garde contre une décision unilatérale adoptée par le gouvernement, provoquant ainsi différentes formes de militantisme pour défendre le secteur public. Tabboubi a rappelé, en marge des travaux de la conférence axée sur l’examen de la loi n 89-9 du 1er février 1989, présentée par le gouvernement, la tenue d’une réunion du bureau exécutif, le 21 décembre courant et une autre le 22 décembre, regroupant les secrétaires généraux des fédérations pour prendre une décision adéquate concernant les questions nationales.

Il a par la même occasion, affirmé n’avoir aucune idée sur le projet présenté par le gouvernement et qu’il s’agit seulement des concertations autour des négociations sociales. La centrale syndicale appelle au dialogue et à une justice fiscale, a notamment mis en relief Tabboubi, estimant que le gouvernement mène des tentatives visant à habituer le tunisien à la hausse des prix. L’étape actuelle est extrêment difficile a encore signalé le secrétaire général de l’UGTT explicant que la cause principale de cet état des lieux est le manque de la transparence.