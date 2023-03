Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi a rencontré les représentants des syndicats africains à Bruxelles et ce, à l’occasion de la réunion du bureau exécutif et du Conseil général de l’Union internationale des syndicats.

Cité par Mosaïque fm , il a affirmé que la Tunisie était et restera une terre d’accueil et de tolérance et ce qui s’est passé était un malentendu et un nuage passager. Les relations tunisiennes avec les Subsahariens resteront exceptionnelles.