Tabboubi : Nous ne sommes pas capables de donner la moitié de nos salaires !

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail, Noureddine Tabboubi, a critiqué, vendredi 20 mars 2020, les spéculateurs qui profitent de la crise actuelle à cause de la propagation du coronavirus, rapporte Mosaïque fm.

Il a précisé que « Nous avons besoin d’unité nationale et la crise passera. Les contrevenants et les profiteurs seront pénalisés » a-t-il dit.

Tabboubi a également commenté l’appel de Kais Saied relatif à la contribution d’un demi salaire en faveur d’un fonds pour la lutte contre le virus disant :” Nous ne sommes pas capables de donner la moitié de nos salaires.”

Et d’assurer « Nous avons déjà fait don d’un jour de salaire et de 100 mille dinars des caisses de l’UGTT, et je félicite les syndicats qui ont toujours tout fait pour épauler l’Etat ».