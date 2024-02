TABM : Présence massive des exportateurs tunisiens

Dans une conférence de presse organisée, ce mardi 6 février 2024, le Centre de promotion des exportations (CEPEX) a fait le point sur les préparatifs de la 3ème édition des rencontres professionnelles tuniso-africaines (Tunisia Africa Business Meetings) qui se tiendra, les 2 et 3 juillet 2024, et en partenariat avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Elles s’inscrivent dans le cadre de l’appui des exportations vers les pays d’Afrique subsaharienne, et vise à renforcer l’orientation des entreprises tunisiennes exportatrices vers les marchés africains et à œuvrer à mieux promouvoir les échanges commerciaux avec les pays d’Afrique subsaharienne.

En effet, près de 2000 rencontres d’affaires seront organisées avec la participation de 300 entreprises tunisiennes exportatrices (contre une participation de 200 durant la précédente édition), et 150 entreprises africaines (contre 80 au cours de la 3ème édition), venant de 25 pays du Continent.

Ces entreprises opèrent dans neuf secteurs porteurs, à savoir les industries agroalimentaires, la construction, les industries mécaniques et électriques, le textile& habillement, l’industrie pharmaceutique, les travaux publics, les services de santé, l’éducation, la formation, et le secteur des technologies de l’information.

260 opérateurs sur les rangs

Dans une déclaration à African Manager, le directeur général du Centre pour la promotion des exportations, Mourad Ben Hassine, a confirmé que le programme du Centre au cours de l’année 2024 s’appuie sur un calendrier qui comprend 74 activités promotionnelles, réparties entre l’organisation des participations tunisiennes aux salons et expositions à l’étranger, les missions pour les hommes d’affaires, les rencontres professionnelles, les journées commerciales sur les marchés étrangers, les missions exploratoires et les visites de fournisseurs en Tunisie.

Ila souligné que 29 manifestations commerciales ont été programmées dans le cadre du programme national de participation tunisienne aux expositions et salons à l’étranger, dont 22 participations à des salons spécialisés et 7 opérations exploratoires, ajoutant que 20 démonstrations seront organisées au cours du premier semestre de cette année et 9 autres au second semestre.

Ces événements commerciaux devraient voir la participation de 260 entreprises exportatrices tunisiennes pour présenter leurs produits et services dans des pavillons nationaux d’une superficie totale de 3.000 m2.

Selon le responsable, la présence de la Tunisie dans les opérations promotionnelles pour 2024 cible quatre groupes de marchés étrangers, répartis sur 18 pays.

De son côté, Lisa Menucha, Cheffe de projet de promotion des activités d’exportation vers de nouveaux marchés de l’Afrique subsaharienne (PEMA II) à la GIZ, a, dans une déclaration à African Manager, affirmé que la GIZ a déjà financé deux éditions, soulignant en particulier la réussite de celle de 2022.

« Nous avons de bons chiffres qui prouvent cette réussite, car les indicateurs montrent que 67% des entreprises africaines sur 80 entreprises ont signé des contrats d’affaires avec des entreprises tunisiennes», a-t-elle assuré, soulignant que, pour cette troisième édition, 25 pays africains seront visés, afin de leur faciliter le commerce pour les entreprises tunisiennes.

Concernant l’agenda export 2024 du CEPEX, 74 activités promotionnelles seront organisées, réparties entre les participations tunisiennes aux salons et aux foires à l’étranger, les délégations d’hommes d’affaires et les rencontres professionnelles, ainsi que les missions de prospection et les visites des importateurs en Tunisie.

Il est prévu que le total des opérations promotionnelles pour cette année enregistre la participation de 560 entreprises ciblant 25 marchés, répartis entre l’Afrique, les pays arabes, et l’Europe.

En outre, six nouvelles destinations seront introduites au cours de l‘année 2024, à savoir le sultanat d’Oman, le Burkina Faso, l’Ouganda, la Guinée, le Sénégal et le Canada.

62 milliards DT en 2023

Durant l’année 2023, les recettes d’exportation des marchandises ont atteint près de 62 milliards de dinars, soit une hausse de 4,5 milliards de dinars (7,9%) par rapport à 2022.

La hausse des recettes des exportations des marchandises, avec un rythme plus accéléré que les importations, a permis de réduire le déficit commercial de 8,1 milliards de dinars, pour atteindre 17 milliards de dinars en 2023 et d’améliorer le taux de couverture des importations par les exportations, de 8,9%.

Les recettes des exportations du reste des secteurs d’exportation, hors recettes provenant des secteurs de l’énergie et des huiles lubrifiantes, ainsi que celui des mines, de phosphate et ses dérives, ont augmenté de 12,5 % pour atteindre 55,6 milliards de dinars.