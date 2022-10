Taboubi appelle à la mise en œuvre du conseil national du dialogue social

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a appelé lundi à la mise en œuvre du conseil national du dialogue social qui regroupe le gouvernement, l’UGTT et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et ce, pour discuter les politiques économiques et sociales en Tunisie.

Dans son allocution prononcée lors de la conférence tripartite de Haut niveau sur « le dialogue social, levier de relance économique et sociale », Taboubi a souligné qu’il était plus judicieux de discuter les questions d’intérêt commun, comme le manque de produits de base sur le marché, dans le cadre du conseil national du dialogue social.

« La commission permanente des analyses économiques au sein du conseil national du dialogue social pourrait débattre la loi des finances ainsi que l’accord conclu par les experts entre la Tunisie et le Fonds monétaire international outre la présentation de recommandations pour relever les défis économiques et sociaux », a-t-il dit.

Selon Taboubi, la crise du coronavirus a été parmi les raisons qui ont empêché la mise en œuvre du conseil national du dialogue social.

Il a, en outre, signalé que la conjoncture actuelle impose une nouvelle perception du monde du travail basée sur une politique économique participative centrée sur l’être humain soulignant la nécessité de démocratiser la vie politique et respecter l’action syndicale.

« Le dialogue sérieux et responsable est la seule solution aux problèmes économiques et sociaux », a-t-il ajouté.