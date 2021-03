Taboubi appelle Mechichi à «dire la vérité» au peuple

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a demandé au chef du gouvernement, Hicham Mechichi, à se manifester et à dire au peuple toute la vérité sur la situation économique et sociale dans les secteurs, économique et social.

S’exprimant, vendredi soir, lors de l’émission « Tunis-Paris » sur Wataniya 1 et France 24, il a affirmé que l’UGTT connaît la vérité de chaque partie et que l’Organisation ouvrière est le rempart sur lequel vont se briser toutes les conspirations, selon ses dires.