Taboubi au gouvernement et au FMI: «Les réformes douloureuses…oubliez-les»!

Les prochaines négociations qui s’ouvrir entre la Tunisie et le Fonds monétaire international ne semblent pas devoir être placées sous les meilleurs auspices , l’une des conditions majeures posées par le FMI, à savoir l’adhésion de la société civile et des organisations professionnelles à la position de l’Etat tunisien, est en train d’être battue en brèche.

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a affirmé, ce mercredi que l’Organisation ouvrière est hostile aux réformes « douloureuses » souhaitées par les bailleurs de fonds alors même que le gouvernement cherche à obtenir un plan de sauvetage international pour éviter une crise des finances publiques.

Le FMI a préconisé des réformes visant à réduire les dépenses dans les entreprises publiques, les subventions et la masse salariale du secteur public, mais le chef du puissant syndicat a déclaré qu’il s’y oppose.

« Les entreprises publiques ne sont pas à vendre et le secteur public est une ligne rouge… les réformes douloureuses, oubliez-les », a-t-il déclaré, appelant à des augmentations des salaires en 2022 et 2023.

« Si vous voulez discuter des réformes, notre vision de la réforme est globale et profonde, et sa base est la justice fiscale », a-t-il ajouté dans son premier discours depuis qu’il a été réélu à la tête du syndicat ce mois-ci.

L’UGTT affirme compter plus d’un million de membres et a réussi à paralyser l’économie par des grèves, obligeant les gouvernements successifs à abandonner leurs politiques précédentes.

Les bailleurs de fonds internationaux ont déclaré qu’ils ne considéreraient pas les réformes annoncées par les négociateurs tunisiens en vue d’un accord de prêt avec le FMI comme crédibles si elles ne bénéficiaient pas du soutien de l’UGTT.

Un accord avec le FMI est considéré comme vital pour débloquer d’autres aides financières bilatérales possibles de la part des donateurs qui ont renfloué la Tunisie à plusieurs reprises ces dernières années.

Cependant, après des années de stagnation économique, de nombreux Tunisiens sont déjà confrontés à des difficultés considérables : peu d’opportunités d’emploi, baisse de la qualité des services publics et hausse des prix.

Les problèmes de finances publiques semblent déjà toucher la Tunisie sous la forme de pénuries de certains biens subventionnés, bien que le gouvernement ait rejeté la faute sur les spéculateurs privés.

L’essentiel est passé sous silence !

Taboubi a révélé que le document soumis par le gouvernement au Fonds monétaire international est tenu en l’état par les mesures préconisées, précisant que ce document n’inclut pas les réformes tuniso- tunisiennes et passe sous silence la situation économique et sociale.

Le ministère des Finances avait rendu public une note portant sur le cadre budgétaire à moyen terme, en annexe à la loi de finances pour l’année 2022. Le programme des réformes dans le domaine des politiques budgétaires et fiscales à court et moyen terme pour le la période 2022/2024 s’articule autour de 4 axes principaux liés à la maîtrise de la masse salariale, la restructuration de la fonction publique, la réforme du système d’accompagnement et de gouvernance des entreprises publiques et la réforme fiscale,

Le document estime que la réforme du système de subventions ne peut passer que par la reformulation des politiques de soutien et des mécanismes de compensation, principalement en passant du soutien des prix au soutien direct, qui permet l’octroi de crédits supplémentaires destinés à l’investissement public.

Plus particulièrement, le programme de réforme relatif aux subventions aux carburants vise à atteindre les prix réels d’ici 2026, tout en prenant des mesures parallèles pour protéger les groupes vulnérables.

La société civile veut avoir droit au chapitre

Dans ce concert hostile à l’approche gouvernementale des négociations avec le FMI, des ONG ont exigé que la société civile y soit associée. Les représentants de la campagne « Stop, vous nous avez assez endettés » ont appelé à renoncer à l’approche non participative adoptée dans l’élaboration du plan des réformes économiques et sociaux en Tunisie, lequel devrait être présenté par le gouvernement prochainement, au FMI . Ces représentants dont le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), l’ONG Al Bawsala, ont revendiqué dans une déclaration publiée à l’issue d’une conférence sur l’endettement en Tunisie (les 14 et 15 mars 2022), davantage de transparence dans les négociations prévues entre la Tunisie et le FMI, recommandant de faire participer les organisations de la société civile, les syndicats et les citoyens dans l’élaboration des réformes et du plan de relance économique de la Tunisie en cours de préparation par le gouvernement.

Les signataires, dont la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) et le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), ont aussi, appelé à abandonner le modèle de développement actuel en faveur de politiques alternatives qui renforcent le concept de solidarité et de coopération.

Dans ce cadre, ils ont appelé l’État à jouer de nouveau, son rôle économique dans le programme de réforme, à travers l’impulsion de l’investissement public soulignant l’impératif de mettre en place des politiques alternatives fondées sur la justice fiscale et des politiques monétaires favorisant la relance de la croissance, et ce, en mobilisant un arsenal juridique adéquat, à même de lutter contre l’évasion fiscale.

Les signataires de la Déclaration ont revendiqué, en outre l’abrogation de la loi relative à l’indépendance de la Banque Centrale de la Tunisie recommandant par ailleurs la protection et le développement du secteur public et des services de qualité, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation, ainsi que la garantie de la souveraineté alimentaire et énergétique du pays.

Ils ont jugé, aussi, indispensable de lancer un véritable dialogue social sur le modèle socio-économique à adopter, et ce, avant même de commencer les négociations avec les bailleurs de fonds internationaux.