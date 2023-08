Taboubi demande à Saied d’ «écouter toute le monde et œuvrer à dénouer les crises»

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a affirmé, dimanche que « ses propos sur le retour à la lutte s’articulent autour de la question que se posent nombre de Tunisiens : où allons-nous dans le pays et son parcours économique et social… Après 13 ans passés malgré la succession des responsables, à nous échanger des rhétoriques de trahison et de criminalité contre le peuple, l’heure est venue pour chacun d’assumer sa responsabilité historique et revenir à la raison », a-t-il dit en marge du congrè ordinaire de la fédération générale des municipalités à Hammamet.

Dans une déclaration à Mosaïque Fm, il a ajouté que « nous sommes tous conscients que la situation économique s’est détériorée et a atteint un niveau sans précédent, ce qui nous fait craindre pour le pays tout mal qui pourrait lui arriver »

Concernant son appel à la mise en œuvre d’un dialogue national, Taboubi a souligné que « le dialogue est devenu une question urgente et nécessaire étant donné que le pouvoir se concentre sur des batailles inutiles où tout le monde est accusé de trahison au lieu de se concentrer sur la résolution de la crise économique et sociale à la lumière de la détérioration du pouvoir d’achat des citoyens ».

S’adressant au président de la République, Kais Saied, il l’a dit : « Vous êtes un président élu et il est de votre devoir d’écouter tout le monde et de travailler pour trouver des solutions aux multiples crises…. Il est insensé que les citoyens d’une même nation, opposition et pouvoir, ne dialoguent pas, la logique dicte aux uns et aux autres de s’unir nonobstant leurs désaccords, autour du sauvetage du pays en plaçant tout haut l’intérêt du peuple et en répondant à ses préoccupations », a déclaré Taboubi.