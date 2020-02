Taboubi demande audite des recrutements et des autorisations de Chahed

Intervenant ce jeudi 13 février 2020 sur les ondes de la radio privée Shems, le SG de l’UGTT Noureddine Taboubi a demandé une audit des chiffres et indicateurs donnés par le gouvernement Yousef Chahed. Il a aussi élargi sa demande d’audit, à ce qu’il a appelé des «autorisations accordées à des personnes » qu’il n’a pas nommés, ainsi que des «recrutements illégaux, et les parcelles de terrains et les fermes agricoles » qu’aurait accordé le chef du gouvernement sortant.