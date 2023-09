Taboubi : « L’UGTT est inébranlable et n’abandonnera pas son rôle national et politique »

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail, Noureddine Taboubi, a réitéré que l’organisation ouvrière n’abandonnera pas son rôle national et politique, soulignant qu’il y a des partis qui veulent couper l’herbe sous le pied du syndicat.

Taboubi a affirmé, dans une déclaration à Echaab News, et reprise par Shems Fm, à l’occasion d’une réunion du Bureau exécutif élargi ce mercredi 6 septembre 2023, que le syndicat est inébranlable, suit les dossiers, tient ses conférences à temps, et aide à défendre les droits des travailleurs.

Il a indiqué qu’il est prêt pour les prochaines échéances malgré la situation difficile que traverse la Tunisie, et a noté que l’organisation est consciente de la nécessité de préserver l’immunité de ce pays et de préserver le rôle historique et national de l’Union.

Il a noté que l’Union fait partie de ce pays et contribue à soutenir ses acquis et ses choix nationaux.