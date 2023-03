Taboubi: « Nous avons eu droit à des messages cryptés nous diabolisant au lieu d’un discours fédérateur »

Dans d’un discours prononcé, ce samedi matin, lors d’un rassemblement ouvrier , Place Mhamed Ali, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a déclaré que « notre souhait était d’entendre un discours qui rassure et unisse le peuple tunisien, mais, nous avons eu droit à des messages cryptés qui diabolisent le syndicat », en allusion aux propos tenus dernièrement par le président de la République, Kais Saied.

Cité par Mosaïque fm, Taboubi a fait observer que l’Avenue Habib Bourguiba regorge de policiers et d’agents de la sûreté avant l’organisation de la marche de l’UGTT. « Nous sommes les partisans d’une lutte pacifique et civile. Notre arme est l’argumentation et la persuasion. Nous ne sommes pas les partisans de la violence et du terrorisme », a-t-il affirmé.

Le secrétaire général de l’Organisation ouvrière a également souligné que la Tunisie est un pays de tolérance bannissant la discrimination raciale, notant que l’UGTT appelle les syndicats du monde à défendre les immigrés tunisiens et, à son tour, défend ceux qui résident en Tunisie de manière légitime et manière légale.