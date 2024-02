Taekwondo – Tournoi international d’Al Fujairah : La Tunisienne Wafa Masghouni médaillée d’or (-62 kg)

La Tunisienne Wafa Masghouni a remporté, dimanche, la médaille d’or des moins de 62 kg filles du 11e tournoi international d’Al Fujairah de taekwondo qui se poursuivra jusqu’au 7 février aux Emirats.

La sélection tunisienne qui participe à ce tournoi est composée de Khalil Jendoubi, Firas Gattoussi, Moataz Ifaoui, Aziz Hamdi, Abdallah Amri, Jasser Laouini, Chaima Toumi, Ikram Dhahri, Ouhoud Ben Aoun et Wafa Masghouni chez les seniors.

La Tunisie est également représentée par les athlètes cadets et juniors Mohamed Oussama Jlida, Kenza Selmi, Mohamed Amine Zoghlami, Malek Grami, Yassine Ben Ali, Douaa Dridi, Nour Ben Salah et Mariem Chihaoui.

