Taïeb Houidi alerte sur le danger une énième expérimentation

Taïeb Houidi est un Géographe-Economiste, et Directeur du bureau d’études Dirasset International. Il publie ce jeudi 19 septembre 2019, un statut, intéressant à lire, à l’heure où beaucoup, dont la presse française, commencent à pousser vers une autre révolution en Tunisie, sous couvert de jeunesse.

«Être jeune n’autorise pas de casser l’Etat pour une pseudo-démocratie locale dont nous connaissons tous les conséquences désastreuses en Libye, au Venezuela et ailleurs.

Accepter cela, c’est donner carte blanche à une énième expérimentation dans le laboratoire des ténèbres. Le pays ne peut plus supporter cela.

Il faut cesser de tergiverser et de finasser sur la nécessité de «l’écoute d’une large frange de la population». Le pays a besoin de croissance, de justice et d’ordre. Il ne peut plus se permettre 5 années supplémentaires d’errements.

Il est nécessaire que nous prenions nos responsabilités en faisant barrage aux apprentis sorciers.