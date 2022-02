« Takween », « Respect » et « Umbrella » : Des programmes d’aide suisse

Le programme de la coopération suisse en Tunisie et les perspectives 2022 ont fait l’objet dernièrement d’une séance de travail entre les Autorités tunisiennes et les représentants de la Coopération suisse en Tunisie qui se sont réunis au Ministère de l’Économie et de la Planification pour le 11e Comité de pilotage du programme de coopération suisse en Tunisie. Des représentants des différents organismes concernés ont participé à cette réunion, dont l’objectif est de faire le point sur l’année passée et de discuter des perspectives pour la réalisation du programme en 2022.

La Suisse poursuit la mise en œuvre de son programme de coopération 2021-2024 lancé en avril 2021 et qui prévoit un soutien à hauteur d’environ 25 millions de francs suisses par an (environ 75 millions de dinars tunisiens). La première année du programme a été incontestablement marquée par la présence continue de la pandémie et l’incertitude politique en Tunisie. La Coopération suisse a en effet dû adapter ses engagements par rapport au contexte changeant dans le pays afin de garantir une exécution continue et efficace de ses projets.

En conséquence la Coopération suisse et ses partenaires tunisiens ont réussi à mettre en place de nouveaux projets qui ont, pour la plupart, pu progresser tel que prévu. Dans le domaine économique, les nouveaux projets « TAKWEEN » sur la formation professionnelle et « BIOREST » sur l’agriculture biologique comme moyen de lutte contre le réchauffement climatique ont pu être lancés, de même que le nouveau programme de la Société financière internationale (SFI) sur les bonnes pratiques concernant la gouvernance environnementale et sociétale d’entreprises.

Autre priorité importante du programme de coopération suisse en Tunisie : celui de la gouvernance, où ont débuté la deuxième phase du programme « RESPECT » sur la prévention de l’extrémisme violent ainsi que l’initiative pilote « IPDLI » qui vise à renforcer la capacité des communes à réhabiliter les dispensaires et les écoles. Enfin, dans le domaine de la migration et de la protection, les phases préparatoires de plusieurs projets d’envergure ont été réalisées, notamment en vue des lancements du projet « PERSPECTIVES » sur la migration circulaire et du programme régional « EJRM » sur le soutien aux enfants et les jeunes non-accompagnés sur les routes migratoires d’Afrique de l’Ouest et du Nord.

Afin d’assurer une coordination optimale avec les autres bailleurs de fonds et de soutenir efficacement les réformes structurelles entreprises par la Tunisie, la Coopération suisse a également adhéré en 2021 au nouveau fonds fiduciaire umbrella « Tunisia Economic Resilience and Inclusion Umbrella Fund (TERI) » de la Banque mondiale. Le fonds TERI vise à renforcer la capacité de la Tunisie à répondre aux défis économiques et sociaux actuels et à soutenir les réformes, entre autres, en matière de la décentralisation. Cette dernière thématique est devenue transversale et prioritaire dans le programme de coopération 2021-2024.

Enfin, la réunion du Comité de pilotage a également été l’occasion de passer en revue l’aide d’urgence apportée par la Suisse à la Tunisie dans le cadre de la crise COVID-19.

La Coopération suisse a réaffirmé sa confiance que les 8,1 millions de francs suisses (environ 25 millions de dinars tunisiens) mobilisés pour augmenter la résilience économique des communes les plus touchées par la crise sanitaire seront décaissés pour des initiatives pertinentes dans les communes sélectionnées par la Caisse de Prêts et de Soutien des Collectivité Locales (CPSCL). Cette aide d’urgence a été fournie par la Suisse dans le cadre du Programme de Développement urbain et de Gouvernance locale (PDUGL) de la Banque mondiale.