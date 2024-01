Accord Tunisie et FAO pour améliorer le taux de couverture sociale des agriculteurs

La Tunisie a signé, lundi, un accord de coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), visant à développer les domaines d’intervention entre les différentes politiques sectorielles en vue d’améliorer le taux de couverture sociale des travailleurs du secteur agricole en Tunisie.

L’accord signé lors d’une cérémonie organisée au siège du ministère des affaires sociales par le ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi, et le chargé d’affaires à la FAO en Tunisie, Mohamed Amrani, marque le coup d’envoi de la mise en œuvre de programmes d’action dans le secteur de la sécurité sociale au profit des travailleurs agricoles et de la pêche, lit-on dans un communiqué publié par le ministère des affaires sociales.

L’accord vise à renforcer les capacités institutionnelles tunisiennes afin d’étendre la couverture et d’améliorer la qualité des prestations sociales ciblant les travailleurs agricoles et les pêcheurs.

A cette occasion, le ministre des affaires sociales a souligné l’importance du rôle des petits agriculteurs et des travailleurs agricoles dans la dynamique économique du pays et leur capacité à réaliser la sécurité alimentaire si les conditions appropriées sont réunies.

