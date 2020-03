Tanzanie : croissance économique à 6% en 2019, selon le FMI

Soutenue par des politiques monétaires et budgétaires prudentes, la situation économique de la Tanzanie reste stable, avec une croissance économique soutenue, une inflation relativement maitrisée, un niveau adéquat de réserves de change et une dette publique gérable. C’est l’une des principales conclusions de la mission effectuée par les services du Fonds monétaire international (FMI) en Tanzanie du 20 février au 4 mars 2020, nous apprend Ecofin.

Selon l’institution, « le rythme de l’activité économique semble s’être accéléré ces derniers mois sous l’impulsion de la hausse des investissements publics, d’un rebond des exportations et d’une augmentation du crédit au secteur privé ». En conséquence, la croissance du PIB réel est estimée à près de 6%, l’activité étant soutenue dans les secteurs de la construction et des mines. D’autres indicateurs économiques indiquent un environnement économique favorable, avec une inflation annuelle à 3,7%, un taux de change stable, des réserves de change équivalentes à près de 5 mois d’importations et une dette publique inférieure à 40% du PIB.

Toutefois, au cours de la période à venir, un ensemble de politiques solides et décisives sera essentiel pour accroître l’investissement du secteur privé, la création d’emplois, soutenir une croissance économique élevée et accroître la résilience face aux risques, estime le FMI.

A ce sujet, l’institution recommande aux autorités tanzaniennes d’engager entre autres, une série de réformes fiscales nécessaires pour améliorer le climat des affaires et augmenter les recettes publiques. Mais aussi d’accélérer la mise en œuvre des réformes au niveau de l’environnement des entreprises tout en œuvrant pour le renforcement des compétences du capital humain. Enfin, prendre des mesures pour améliorer la qualité et l’actualisation des indicateurs de l’activité économique du pays.

Selon les projections du FMI, la croissance économique du PIB de la Tanzanie devrait se situer à 5,7% en 2020.