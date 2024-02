Tanzanie : Des partenariats locaux et privés soutenus par les USA

Dar Essalam a accueilli plus de 60 experts des missions de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) à travers l’Afrique et des fonctionnaires du bureau du Premier ministre de Tanzanie pour partager les meilleures pratiques dans l’utilisation des données afin d’améliorer les programmes de développement, les partenariats et les résultats.

Sous le thème « Le progrès au-delà des programmes : Le programme de cinq jours a exploré des approches qui aideront les professionnels du suivi, de l’évaluation et de l’apprentissage (MEL) de l’USAID et de la Tanzanie à fournir des programmes plus efficaces basés sur des faits et des progrès prouvés, plutôt que sur des idées et des hypothèses potentiellement dépassées.

« Des politiques et des pratiques solides en matière de suivi, d’évaluation et d’apprentissage se traduisent par des programmes et des services améliorés et par des avantages tangibles pour les participants et les communautés visés », a déclaré Craig Hart, directeur de la mission de l’USAID en Tanzanie. « En Tanzanie, l’utilisation des données nous a permis d’obtenir des résultats significatifs, notamment dans le cadre de notre travail avec le ministère de la santé. Par exemple, m-mama, un programme mené par le gouvernement tanzanien et soutenu par l’USAID et la Fondation Vodafone, a utilisé un tableau de bord en temps réel pour fournir un transport d’urgence par le biais de chauffeurs communautaires et d’ambulances pour répondre à plus de 25 000 urgences obstétriques et néonatales, contribuant ainsi à une réduction de 27 % de la mortalité maternelle ».

Renforçant le partenariat de développement de longue date avec l’USAID et les objectifs conjoints des gouvernements des États-Unis et de la Tanzanie, le bureau du Premier ministre a partagé les progrès en cours du gouvernement dans le développement d’une stratégie nationale de suivi et d’évaluation et les avantages de cette approche pour les différentes parties prenantes.

« Le suivi et l’évaluation jouent un rôle crucial dans le secteur public, car ils permettent aux décideurs, aux gestionnaires de programmes et aux autres parties prenantes d’évaluer l’efficacité des politiques, des programmes et des interventions publiques », a déclaré la directrice du suivi et de l’évaluation des performances au cabinet du Premier ministre.

La conférence a mis en lumière les efforts plus larges du gouvernement américain pour encourager les partenariats locaux et privés et utiliser les données pour prendre des décisions éclairées lorsqu’il s’agit d’investir l’argent des contribuables dans des projets de développement international. Elle renforce également le cadre politique de l’USAID : Driving Progress Beyond Programs , une vision du développement qui dure au-delà de la durée de vie de ses programmes.

- Publicité-