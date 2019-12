Taoufik Rajhi, Ministre en charge des réformes majeurs, ne chôme pas. Imperturbable par les tractations des derniers jours concernant la formation du gouvernement, il défend bec et angle ses projets de réformes et continue d’y travailler avec ses équipes.

C’est dans le cadre des réformes de la subvention et celles des entreprises publiques, qu’il vient d’être invité pour intervenir sur l’expérience de hedging en Tunisie devant des experts de la Banque Mondiale et le FMI à Washington. Il en a profité pour conduire une délégation tunisienne à Washington du 16 au 18 décembre courant pour participer à un Workshop sur la gestion des risques, organisé par la Banque Mondiale et avec l’appui de cette dernière. L’objectif de la mission consiste à former les cadres des entreprises publiques opérant dans le secteur de l’énergie à gérer les risques auxquels ils peuvent être confrontés. La délégation est composée des hauts responsables du ministère des finances, et des entreprises publiques opérant dans le secteur de l’énergie qui sont la STEG et la STIR.

L’objectif de la mission est d’assurer une montée en compétences des cadres des entreprises publiques STIR et STEG en vue de les préparer à mieux gérer les risques auxquels elles peuvent être confrontées, à leur donner plus de prévisibilité sur leurs activités et à être moins soumises aux effets de fluctuations des taux et des prix. Ces risques peuvent être de toute sorte, risque du taux de change, de taux d’intérêt, des fluctuations du prix du pétrole…

Le workshop est organisé pour répondre à ces préoccupations et l’accent est mis particulièrement sur, l’introduction aux dérivés, les Accords et la documentation ISDA, la Comptabilité des dérivés et implications IFRS, les opérations pré- négociation, les opérations post-négociation, la conception et l’élaboration d’une

stratégie de gestion des risques avec ses différentes composantes.

De même, les aspects opérationnels ont été mis en exergue comme les expériences de couverture telle que celles de la Suède, du Mexique etc … Egalement dans ce volet, des séances de tarification avec & quot;Bloomberg" ont été organisées avec la participation des agents de Bloomberg. La gouvernance des stratégies de couverture a été aussi examinée à la lumière de certaines expériences dans le monde. Pour se prémunir contre les fluctuations des taux et des prix internationaux, il est important de travailler sur cette montée en compétence des cadres des entreprises publiques pour mieux les préparer à affronter la volatilité des taux et des prix.