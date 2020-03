Tataouine: 100 personnes seront admises dans un foyer universitaire

Plusieurs étudiants de la cité universitaire de Tataouine ont préparé leur foyer et aménagé et désinfecté les chambres et les espaces communs, et ceux afin de se préparer à accueillir 100 personnes concernées par le confinement sanitaire.

Les étudiants se sont dits fiers de contribuer aux efforts nationaux pour lutter contre la propagation le coronavirus, rapporte Mosaïque fm.