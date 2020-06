Tataouine-Covid19 : Région officiellement indemne

La direction régionale de la santé à Tataouine indique, dans un communiqué publié vendredi à propos la situation épidémiologique dans la région, que Tataouine est indemne de la Covid-19, et ce après 40 jours consécutifs (depuis le 26 avril) sans enregistrer de nouveaux cas de contaminations et la guérison des deux derniers cas au centre national de confinement sanitaire obligatoire de Monastir et leur retour à leur famille dans la région.

Le nombre de contaminations confirmées dans la région a atteint 36 cas depuis le début du mois de mars dernier, avec l’enregistrement du décès d’une femme (vers la fin du mois de mars dernier), l’admission de trois cas à l’hôpital régional pour quelques jours et le rétablissement totale de 35 contaminés.

Plus de 1000 prélèvements ont été effectués dans le cadre de dépistage de la covid-19 durant la période de la propagation de virus, ainsi qu’environ 1200 personnes ont été soumises à l’isolement sanitaire obligatoire.

Les contaminations ont été enregistrées dans seulement 3 délégations, à savoir Tataouine-Nord, Tataouine-Sud et Ghomrassen, sur un total de 8 délégations dans la région.

Près de 1200 prélèvement ont été effectués sur les étudiants et les élèves à l’occasion de la reprise des cours dans les lycées (terminale) et les universités. Les résultats se sont avérés tous négatifs.