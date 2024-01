Tataouine : Le projet gazier Sud suspendu depuis novembre 2022

La construction de la station de production de gaz de « Qardhab » dans le gouvernorat de Tataouine est suspendue depuis novembre 2022 suite au retrait et au départ définitif de la société en charge des travaux pour des raisons qu’elle a qualifiées de difficultés financières et techniques avec Tunisian Petroleum Activities et le partenaire chinois, selon Mosaïque Fm.

Depuis lors, les autorités régionales, en coordination avec les autorités centrales, ont cherché à surmonter les problèmes en suspens et ont tenu de nombreuses séances en présence du partenaire chinois afin de parvenir à un accord pour reprendre les travaux et achever le projet, mais la situation est restée la même jusqu’à aujourd’hui, ce qui a suscité des craintes parmi les travailleurs sur les conséquences d’un retard dans l’achèvement de ce projet.

Il est à noter que la construction de la centrale a commencé en 2020 et qu’il était prévu qu’une unité soit prête à traiter le gaz dans le sud de la Tunisie et à produire du gaz naturel qui sera pompé à travers les réseaux de gaz au profit des habitants de la région de Tataouine pour un usage civil, en plus de remplir des bouteilles de gaz et de le convertir en gaz liquéfié pour être expédié par camions.

