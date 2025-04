Tataouine: Prés de 15 MDT alloués aux projets sportifs et de la jeunesse dans la région depuis 2011

Environ 15 millions de dinars (MD) ont été alloués aux projets sportifs et de la jeunesse dans le gouvernorat de Tataouine depuis 2011, contre 12 MD pour les projets en cours de réalisation, a confié Le commissaire régional à la jeunesse et au sport à Tataouine, Mokhtar Rebai.

« Les infrastructures sportives dans la région comptent 7 terrains de football en gazon synthétique et 4 terrains avec gradins, dont les plus connus restent ceux de Najib Khattab, de Ghomrassen et Bir Lahmar, ainsi qu’une piscine municipale aux normes internationales, une salle polyvalente et deux salles dédiées aux sports individuels dans les régions de Ghomrassen et Remada », a souligné le commissaire.

Selon le responsable, le nombre d’associations sportives actives dans le gouvernorat de Tataouine a connu une évolution notable, grâce au rôle positif du sport dans la promotion des valeurs nobles, le rejet de la violence et la prévention des risques. « Il existe aujourd’hui 25 associations dans la région, dont 4 associations féminines, avec environ 2500 athlètes licenciés, dont 800 femmes, pratiquant diverses disciplines telles que le futsal, le karaté, le tir, la pétanque et le taekwondo », a précisé Rebai.

Concernant le secteur de la jeunesse, le commissaire régional a indiqué que les jeunes de la région bénéficient des services offerts par le Complexe Maghrébin de la Jeunesse sis dans le quartier El Mahrajène, parallèlement à la poursuite des travaux du centre de camping à Douiret, moyennant une enveloppe estimée à 1 MD, et à l’extension de la Maison des Jeunes de Smar pour un coût de 350 mille dinars.

« Le gouvernorat de Tataouine est désormais l’une des destinations touristiques et sportives les plus prometteuses du Sud tunisien, attirant des milliers de visiteurs tunisiens et étrangers », a-t-il encore affirmé, soulignant que près de 20 événements sportifs et de jeunesse y sont organisés chaque année, suscitant un grand engouement, tels que les randonnées cyclistes dans les villages et les ksour montagneux, les courses de cross-country, ainsi que des rallyes, notamment le rallye « Ladies & Gentlemen », qui a rassemblé 40 touristes de différentes nationalités, selon ses déclarations.

- Publicité-