Tchad: Appel à une journée morte pour protester contre la cherté de vie

La coalition de quelques partis politiques et de la société civile dénommée « Nous le peuple » appelle la population tchadienne à une opération « ville morte » lundi 26 février sur toute l’étendue du territoire pour manifester contre l’augmentation des prix.

Cette action d’une ville morte lundi, à l’appel de la coalition « Nous le peuple », vise à réclamer au gouvernement tchadien de trouver des solutions aux multiples maux, et surtout à la cherté de la vie et à la mal-gouvernance de l’État. L’appel a été lancé au cours d’une conférence de presse qui a eu lieu samedi 24 février à Ndjamena, capitale du pays.

Yaya Dillo Djérou Bétchi est l’un des porte-paroles de cette coalition. « La junte prend plaisir à creuser davantage la plaie déjà béante de la vie quotidienne des Tchadiens. Nous avons jugé utile, dans un premier temps, d’apporter notre soutien total et d’appeler les Tchadiens à observer cette ville morte de manière sévère, afin d’envoyer le message fort à la junte que nous ne sommes pas un peuple lâche et que nous n’allons pas nous laisser piétiner », assure-t-il à RFI.