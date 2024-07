Tchad: L’armée annonce avoir tué 70 combattants de Boko Haram 

L’armée tchadienne a annoncé lundi 1er juiller avoir éliminé « 70 terroristes » et détruit cinq campements et une base, dans la région du Lac. Les factions héritières de Boko Haram continuent de s’y affronter et de s’en prendre aux civils. Selon l’État-major général des armées, il s’agissait de l’opération militaire menée par un commando de la Force d’intervention rapide (Fir), une unité d’élite récemment créée, mais dont l’existence est pour la première fois rendue publique.

L’opération Lake Sanity 2, lancée par la force multilatérale mixte en avril dernier, s’est soldée par de nombreuses redditions, des arrestations, des campements, des stocks de munition détruits et la mort de 140 ennemis, dans des attaques aériennes, selon la force. Une vaste offensive qui a poussé les combattants des factions héritières de Boko Haram à se replier vers le territoire tchadien où l’unité commando de la Force d’intervention rapide leur a porté le « coup dévastateur », selon les termes du communiqué.

