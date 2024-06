Tebboune : Nous faciliterons les procédures d’investissement en Algérie

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune , a réaffirmé l’engagement de l’Etat à poursuivre son soutien aux investisseurs nationaux et étrangers, à faciliter les procédures d’investissement et à donner une plus grande impulsion aux exportations hors hydrocarbures.

Lors d’une émission spéciale diffusée jeudi soir par la Télévision algérienne sur l’inauguration par le président de la République de la 55e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA), lundi dernier, le président a réitéré la volonté de l’Etat d’accompagner les porteurs de projets et les entreprises industrielles dans l’élargissement de leurs investissements, notamment dans les domaines de l’électronique, de la sidérurgie et des industries agroalimentaires.

Dans ses échanges avec plusieurs représentants d’entreprises présentes à la foire, le président de la République a salué les progrès réalisés par le secteur industriel national, notamment l’augmentation du taux d’intégration nationale au cours des dernières années, soulignant la disposition des pouvoirs publics à s’engager dans les solutions et les innovations proposées par les start-up.

A cet égard, et lors de sa halte au stand de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), le président de la République a insisté sur la nécessité d' »accélérer et de faciliter les procédures d’investissement », appelant les responsables de l’agence à accorder une attention particulière à certaines wilayas, dont Saïda, Djelfa, Laghouat et Khenchela, en matière de facilitation de la réalisation de projets d’investissement dans de nombreux secteurs.

Selon un bilan présenté à l’occasion, le nombre de projets d’investissement enregistrés au niveau de cette agence a atteint environ 7500 projets, dont 129 projets pour des opérateurs étrangers, d’une valeur globale de près de 3500 milliards de DA.