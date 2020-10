Telnet : Un résultat bénéficiaire net de 3,3 MD, à fin juin 2020

La société Telecom Networks Engineering (Telnet SA) a enregistré, durant le premier semestre 2020, un total bilan de 33,4 millions de dinars et un résultat bénéficiaire net de 3,3 millions de dinars, selon les états financiers publiés sur le site de la Bourse de Tunis.

La société a précisé qu’elle a réussi à maintenir, depuis le mois de mars 2020, son niveau d’activité conformément à son budget malgré les contraintes dues à la crise du Coronavirus, et ce, grâce au passage au télétravail en totale cohérence avec le type d’activités du groupe et grâce à l’utilisation de la technologie de visioconférence dans les réunions quotidiennes avec les clients étrangers.

Créée en novembre 1994, Telnet est une société anonyme spécialisée dans l’ingénierie offshore et le conseil dans l’innovation et des hautes technologies.