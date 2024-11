L’Institut national de la météorologie a indiqué que le temps sera partiellement nuageux, ce lundi 18 novembre 2024.

Les températures varieront entre 20 et 25 degrés dans le Nord et les régions côtières et entre 25 et 29 degrés dans le Sud.

Le vent sera fort dans le Nord et faible à modéré ailleurs et la mer sera agitée, a ajouté l’INM.