Températures en baisse et vents forts

Une baisse des températures est prévue aujourd’hui vendredi en comparaison avec celles enregistrées hier. Les maximales oscilleront entre 22 et 27 degrés au Nord et aux hauteurs, et entre 28 et 33 degrés dans le reste des régions pour atteindre 37 degrés au Sud

Des indications pour une chute des pluies orageuses accompagnées de grêle dans des endroits limités au Nord et au Centre se poursuivront le matin. Dans l’après-midi, des périodes ensoleillées reviennent, avec des nuages ??passagers dans la plupart des directions

Vents forts se poursuivront près des côtes et des hauteurs, dont la vitesse maximale atteindra 70km/h

Des bulletins d’avertissement sont en vigueur en ce qui concerne la navigation

Mer très agitée dans tous les zones marines avec possibilité de l’apparition des tourbillons de sable local au Sud Est durant les premières heures du matin.