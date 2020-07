Temps clair avec quelques nuages dans le pays.

Températures en hausse ce lundi. Les maximales varieront entre 38°c et 43°c avec des coups de sirocco. Elles oscilleront entre 34°c et 38°c dans les régions côtières et les hauteurs. Vents faibles à modérés. Mer peu agitée avec des vagues dans le golfe de Gabès et le nord.