Les températures seront dimanche particulièrement, en hausse. Les maximales varieront entre 34 et 39 degrés sur la plupart des régions et entre 28 et 38 degrés sur les côtes. Le Ciel sera clair à peu nuageux généralement. Le vent soufflera de secteur sud faible à modéré, sa vitesse ne dépassera pas les 30km/h. La mer sera peu agitée et propice à toutes les activités maritimes.

