Températures en légère baisse

Le temps sera peu nuageux, lundi, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera fort avec une vitesse qui atteindra les 60 km/h près des côtes nord et les hauteurs. La mer sera très agitée à agitée.

Les températures enregistreront une légère baisse, les maximales varieront entre 26 et 32 degrés sur le nord, les zones côtières et les hauteurs, et entre 33 et 88 degrés dans le reste des régions du pays.