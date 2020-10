Températures en légère baisse

Le temps, ce samedi, est partiellement nuageux sur tout le pays, nuageux au nord avec des cellules orageuses accompagnées de pluies, dans l’après-midi dans le Nord-ouest.

Températures relativement en baisse sur le Nord et les côtes. Les maximales y seront comprises entre 26 et 31 degrés, entre 33 et 40 degrés dans le reste du pays et atteindront 43 degrés au sud-est.

Vent du secteur Nord au Nord, du secteur Sud au Centre et au Sud. Vent fort de 40 à 60 km/H près des côtes, sur les hauteurs et dans le sud. Il sera modéré de 30 à 45 km/H sur le reste du pays.

Mer agitée dans le nord et très agitée sur les côtes.