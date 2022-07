Une Légère hausse des températures est prévue ce dimanche. Les maximales seront comprises entre 30 et 35 °C dans les régions côtières et entre 36 et 40°C dans le reste des régions.

Le Vent est faible à modéré. La Mer est peu agitée.

Le Ciel est dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions.