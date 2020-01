Températures en légère hausse

Temps localement brumeux, le matin, puis passagèrement nuageux sur la plupart des régions, les nuages seront parfois abondants sur le nord et les régions ouest avec quelques pluies.

Vent de Sud-Est faible à modéré de 15 à 30 km/h.

Mer houleuse.

Les températures sont en légère hausse, les maximales sont comprises généralement entre 13 et 18°C et de l’ordre de 09°C sur les hauteurs ouest.

Prévision pour demain, Vendredi 10 Janvier 2020

Nuages parfois abondants avec pluies et orages isolés sur les régions Est et intéresseront localement le reste du pays l’après-midi.

Vent de secteur Est faible à modéré de 15 à 30 km/h et dépassant temporairement 60 km/h sous orages.

Mer houleuse à peu agitée.

Températures maximales comprises généralement entre 13 et 18°C et de l’ordre de 09°C sur les hauteurs ouest.