Ciel couvert partiellement dans tout le pays et gelée durant les premières heures de la journée.

Températures en légère hausse. Les maximales oscilleront entre 13°c et 18°c et atteindront 21°c dans l’extrême sud-est.

La vitesse des vents connaîtra une baisse, ne dépassant pas les 40 km/h.

Mer agitée dans les côtes de l’est à peu agitée dans le nord.

