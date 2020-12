Les températures seront en légère hausse, vendredi, et les maximales varieront entre 14 et 18 degrés au nord et au centre, et entre 21 et 26 degrés au sud. Elles se situeront au niveau de 10 degrés, dans les hauteurs.

Le temps sera peu nuageux et le vent soufflera fort près des côtes, à une vitesse qui peut atteindre les 60 km/h. La mer sera agitée à très agitée au nord de pays et dans le golfe de Hammamet.

- Publicité-