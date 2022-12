Tempête de neige en Tunisie !

L’expert international en environnement et développement durable, Adel Hentati, a mis en garde contre l’exposition de la Tunisie à des changements climatiques extrêmes, en tant que partie de la région méditerranéenne, dans les prochains jours, et devant se traduire par une très grande baisse de la température et un froid rigoureux, à la place des températures clémentes actuelles, à l’instar de la situation que connaissent actuellement les Etats Unis d’Amérique affrontant depuis quelques jours les rigueurs d’une tempête de neige sans précédent.

Intervenant sur les ondes de Radio Diwan FM, l’expert a indiqué que ce phénomène appelé « la bombe de la pression », fausse toutes les prévisions humaines, appelant à s’y préparer sur le plan psychologique et à divers autres niveaux.

S’agissant des températures clémentes qui caractérisent le temps actuellement en Tunisie, il a noté que notre pays enregistre pour la première fois des températures au dessus de 25 degrés Celsius pendant cinq jours successifs du mois de décembre, notant qu’il s’agit là d’une situation inhabituelle attestant du changement du climat et affectant les divers aspects de la vie des hommes.