Une légère hausse des températures est prévue, jeudi, avec des maximales qui se situent entre 27 et 32 degrés sur le nord, le centre et le sud est, et entre 35 et 40 degrés, ailleurs.

- Publicité-

Le ciel sera partiellement, nuageux sur la plupart des régions, avec la possibilité de formation des cellules orageuses l’après midi, sur les hauteurs ouest, lesquelles seront accompagnées de pluies locales.Le vent sera modéré et la mer peu agitée à agitée.