Temps variable au cours des prochaines heures

Le temps sera variable au cours des prochaines heures. Des pluies éparses et orageuses sont attendues, dimanche après-midi, sur le Centre et localement le Sud, pour englober la nuit, certaines délégations dans le Nord-Ouest.

Les températures seront en baisse, et les maximales oscilleront entre 18 et 26 degrés, et atteindront jusqu’à 36 degrés à El Borma et à Borj El-Khadra.

Vents sont généralement modérés, atteignant une vitesse de 50 km / h près des côtes, lors de l’apparition des nuages orageux, et soulèveront du sable et des poussières au Sud.

La mer est agitée à très agitée.