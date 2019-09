Tennis- 2e Open International de la Marsa:l le brésilien Bruno Sntanna vainqueur final, le duo tunisien Douggaz/Mansouri remporte le double

Le brésilien Bruno Santanna a remporté, dimanche, la deuxième édition de l’Open internationnal de tennis de la Marsa doté de 25 000 dollars, après sa victoire finale devant l’allemand Lois Wessels en deux sets 7-5, 6-4.

De son coté le duo tunisien formé de Aziz Douggaz et SKander Mansouri s’est offert le titre du double en s’imposant devant la paire composée du tunisien Moez Chargui et du français Thomas SEtodji, 6-2, 4-6, 10-8.

Le vainqueur du tournoi, rappelle-ton, empoche la somme de 3600 dollars et gagne 20 points au classement ATP tandis que LE finaliste obtient 2 120 dollars et 12 points.