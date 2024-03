Tennis – Alcaraz dispose de Zverev et file en demi-finale

Le tenant du titre Carlos Alcaraz n’a pas laissé la moindre chance au tennisman allemand Alexander Zverev en quart-de-finale du Masters 1000 d’Indian Wells aux Etats-Unis grâce à deux sets totalement maîtrisés (6-3, 6-1), lors d’un match interrompu pendant près de deux heures par une invasion d’abeilles.

L’Espagnol s’est qualifié sans forcer pour les demi-finales, où il affrontera Jannik Sinner. Alors que le tableau des scores affichait un jeu partout, Alcaraz s’est mis à agiter sa raquette autour de son visage, gêné par une arrivée soudaine et massive d’abeilles sur l’un des courts centraux les plus prestigieux au monde.

L’arbitre a alors constaté la situation, avant d’annoncer une pause.

Une fois les joueurs de retour sur le court du Stadium 1, Carlos Alcaraz a déployé toute sa panoplie. Un service exceptionnel (79% de premières balles), 4 balles de break gagnées sur 5, 17 coups gagnants pour seulement 6 fautes directes.

Un match où il n’a eu que 8 seconds services à effectuer et qui laisse rêveur désormais de la demi-finale face à l’Italien Jannik Sinner, toujours invaincu en 2024 (16 victoires de rang).