Tennis-Classement WTA : On jabeur conserve son 4e rang

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur a conservé cette semaine encore son 4e rang au classement WTA publié ce lundi.

La Tunisienne (4e mondiale) avait, rappelle-t-on, été contrainte à l’abandon lors de la demi-finale du tournoi WTA 500 de Stuttgart (Allemagne) qui l’avait opposée samedi dernier à la n°1 mondiale, la polonaise Iga Swiatek.

Jabeur qui s’était plainte de douleurs au mollet dès le premier jeu du match, avait du finalement abandonner après le troisième jeu d’affilé perdu dans le premier set contre Swiatek (0-3).

Pour sa part, sacrée dimanche sur la terre battue de Stuttgart, la Polonaise Iga Swiatek domine toujours la hiérarchie mondiale.

La joueuse de 21 ans compte plus de 2000 points d’avance sur sa dauphine, la Bélarusse Aryna Sabalenka, qu’elle a battue en finale à Stuttgart tout comme l’an passé. Il n’y a pas eu de changement dans le Top 10.

Plus loin, la Tchèque Karolina Pliskova gagne deux positions, à la 15e place. Profitant également du recul de trois rangs de la Russe Liudmila Samsonova, désormais 18e, sa compatriote Ekaterina Alexandrova grimpe d’une

position, à la 17e place.

Dans le reste du Top 100, l’Espagnole Paula Badosa, N.2 mondiale il y a un an, chute de 11 positions pour s’établir à la 42e place du classement.

La Britannique Emma Raducanu, titrée à l’US Open 2021, perd 17 rangs et recule à la 85e place mondiale.

Classement WTA publié lundi:

Iga Swiatek (POL) 8975 pts Aryna Sabalenka (BLR) 6891 Jessica Pegula (USA) 5735 Ons Jabeur (TUN) 5116 Caroline Garcia (FRA) 5030 Coco Gauff (USA) 4400 Elena Rybakina (KAZ) 4305 Daria Kasatkina (RUS) 3505 Maria Sakkari (GRE) 3191 Petra Kvitova (CZE) 3162