Tennis-Classement WTA: Ons Jabeu toujours 7e mondiale

La joueuse de tennis tunisienne, Ons Jabeur, a conservé son 7e rang mondial pour la quatrième semaine de suite malgrè son élimination précoce lors des derniers tournois où elle était impliquée notamment, San Diego et Guadalajara.

La tenniwoman disputera à partir de ce lundi le tournoi de Ningbo en Chine (Challenger), doté de 259,303 mille dollars.

Tête de série numéro 1 affrontera pour son entrée en lice la française Diane Parry (80e).

Pour sa part, Maria Sakkari, vainqueure samedi du tournoi WTA

1000 de Guadalajara (Mexique), réalise la plus belle progression du Top 10

mondial (+3), inchangé pour ses cinq première places selon le classement

publié lundi.

La joueuse grecque de 28 ans, dont le meilleur classement est la troisième

place mondiale en 2022, progresse de trois rangs à la sixième place, grâce

à sa victoire en finale contre l’Américaine Caroline Dolehide (7-5, 6-3).

Dolehide fait pour sa part à 25 ans une entrée en boulet de canon dans le

Top 100, gagnant 69 places d’un coup pour atterrir en 42e position.

Pas de changement en revanche au sommet du classement, où la Bélarusse

Aryna Sabalenka devance toujours la Polonaise Iga Swiatek et la gagnante de

l’US Open, l’Américaine de 19 ans Cori Gauff.

Dans le Top 10, les Tchèques Marketa Vondrousova (8e) et Karolina Muchova (9e) perdent respectivement deux et une place.

La Française Caroline Garcia (10e), battue en demi-finale de Guadalajara

par Sakkari, revient dans le Top 10, dont elle éjecte une autre Tchèque,

Barbora Krejcikova, qui recule en 11e position.

Le Top 10 du Classement WTA publié lundi:

Aryna Sabalenka (BLR) 9266 pts Iga Swiatek (POL) 8195 Cori Gauff (USA) 6165 Jessica Pegula (USA) 5755 Elena Rybakina (KAZ) 5665 Maria Sakkari (GRE) 4360 (+3) Ons Jabeur (TUN) 3875 Marketa Vondrousova (CZE) 3830 (-2) Karolina Muchova (CZE) 3765 (-1) Caroline Garcia (FRA) 3335 (+1)