Tennis – Ons Jabeur : « le titre de meilleure sportive de l’année m’incite à m’illustrer davantage »

La tenniwoman tunisienne, Ons Jabeur, numéro 2 mondiale, a affirmé que le titre de meilleure sportive de l’année obtenu mercredi lors du référendum de l’agence TAP, est de nature à l’inciter à travailler davantage et à tenter de s’illustrer lors des prochaines échéances qui se profilent au cours de l’année 2023.

Dans une déclaration accordée vendredi au site « Assabah News », Jabeur a exprimé sa joie d’être nommée par les journalistes sportifs comme la meilleure athlète féminine de l’année 2022 compte tenu de l’importance de ce prix sur le niveau moral, affirmant à cet égard que « de tels titres sont importants dans la carrière de l’athlète et redoublent sa détermination à continuer à réaliser d’autres exploits ».

Il est à rappeler que la finaliste du tournoi de Wimbledon a été élue meilleure sportive tunisienne lors du référendum annuel de l’agence TAP en obtenant 611 points, devant l’haltérophile Ghofrane Belkhir (459 points) et la lutteuse Marwa Amri (424 points).

Il s’agit de 5e fois que Jabeur est sacrée meilleure athlète féminine après les éditions de 2013, 2018, 2019 et 2021.

Ce sondage annuel a été organisé auprès de plus de 150 journalistes sportifs, techniciens et entraineurs.

