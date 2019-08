Tennis : Ons Jabeur l’emporte sur la Française Caroline Garcia

La tenniswoman française Caroline Garcia s’est inclinée lundi 7-6 (8), 6-2 face à la Tunisienne Ons Jabeur au premier tour de l’US Open. Au-delà de ce nouvel échec, la manière a, une nouvelle fois, inquiété. Face à la bête noire des ses années juniors (quatre victoires en quatre matches pour la Tunisienne dont une dernière en demi-finale juniors de Roland-Garros en 2011), elle a déjoué.

Dans la deuxième manche, elle s’est offert le premier break pour mener 2-1 avant de sombrer et d’encaisser cinq jeux d’affilée. Avec son jeu en variations et une bonne qualité de service, la Tunisienne (61e mondiale) a réussi à bien profiter des errances adverses. Pour Caroline Garcia (28e), la situation devient de plus en plus problématique. Elle pourrait sortir du top 30 à la fin de l’US Open et elle ne semble pas trouver de solution pour rebondir.